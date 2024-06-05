Человекоподобный робот Женя встретит гостей подмосковного стенда на ПМЭФ

Спросить о ЖКХ, космосе или даже поэзии — робот Женя начал приветствовать гостей подмосковного стенда на Петербургском международном экономическом форуме , отвечая на вопросы благодаря нейросети. У него широкий диапазон микромимики, активная жестикуляция и эластичная кожа.

Женя — в человеческий рост, а для общения с посетителями в нем заложена модель искусственного интеллекта Yandex GPT. Главная задача робота — рассказать о достижениях по ЖКХ, инвестициям и туризму в Подмосковье.

Но еще в меню включили «Минутку поэзии» — он может прочитать стихи и вести диалог с гостем. Yandex GPT позволяет генерировать ответы на основе запросов человека. Например, можно спросить о расстоянии от Земли до Луны или годе первого выхода в открытый космос.

Помимо модели GPT, этот робот интегрировали с чат-ботом, задача которого — общение по жилищно-коммунальным вопросам.