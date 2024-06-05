Человекоподобный робот Женя встретит гостей подмосковного стенда на ПМЭФ
Спросить о ЖКХ, космосе или даже поэзии — робот Женя начал приветствовать гостей подмосковного стенда на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопросы благодаря нейросети. У него широкий диапазон микромимики, активная жестикуляция и эластичная кожа.
Женя — в человеческий рост, а для общения с посетителями в нем заложена модель искусственного интеллекта Yandex GPT. Главная задача робота — рассказать о достижениях по ЖКХ, инвестициям и туризму в Подмосковье.
Но еще в меню включили «Минутку поэзии» — он может прочитать стихи и вести диалог с гостем. Yandex GPT позволяет генерировать ответы на основе запросов человека. Например, можно спросить о расстоянии от Земли до Луны или годе первого выхода в открытый космос.
Помимо модели GPT, этот робот интегрировали с чат-ботом, задача которого — общение по жилищно-коммунальным вопросам.
А еще — роботы-гиганты
В этом году роботы — основная изюминка Подмосковья на ПМЭФ. Например, Женя предстал в костюме сотрудника ЖКХ с ручными инструментами, но рядом есть и четырехметровый трансформер, собранный из деталей внедорожников, которые в скором времени будут производить в Московской области.
Это электрические и гибридные автомобили, приходящие на смену европейским брендам. Робот-гигант символизирует способность к трансформации и гибкости экономики Подмосковья.
Помимо прочего, на стенде — многочисленные мультимедийные экраны, где показывают ролики о Московской области, а вскоре начнут транслировать подписания инвестиционных соглашений. Рядом работает студия «360», куда будут приходить участники и гости форума.
Онлайн гости стенда смогут узнать о проектах «Добродел» и «Лето в Подмосковье», о новых сервисах для инвесторов, застройщиков и аграриев.
В гастрономической зоне угощают чаем, кофе, напитками и снеками от подмосковного производителя «Черноголовка».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».