Огромный красный дракон встретил гостей ПМЭФ-2024

Одним из самых ярких на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года стал стенд Альфа-банка. В выставочном центре «Экспофорум» установили большого красного дракона. 360.ru показал впечатлившую гостей конструкцию.

Дракона установили прямо в выставочном зале. Весь стенд, как и скульптуру, оформили в ярко-красном цвете, дополнили телеэкранами и иероглифами. Экспозицию решили посвятить сотрудничеству с Китаем.

По информации с табло на стенде, кредитный портфель Альфа-банка — владельца стенда — превысил 30 миллиардов юаней. В китайской валюте можно перевести деньги, получить кредит, открыть счет или вклад.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Его посвятили теме «Основа многополярности — формирование новых центров роста», а деловую программу поделили на четыре блока. «Экспофорум» открылся для участников форума, на входе организовали проверку бейджей и ПЦР-тестов. Собственный стенд представила Московская область.