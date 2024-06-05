Организаторы ПМЭФ-2024 назвали дату выступления Путина

«Росконгресс»: Путин выступит 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2024

Фото: РИА «Новости»

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2024 года пройдет с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».

Путин выступит 7 июня. В пленарном заседании примут участие также президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.

Деловая программа ПМЭФ-2024 стартовала 5 июня. В этот день открыли стенды компаний и регионов, в том числе Московской области, и запланировали несколько мероприятий. Участники форума, по информации «Росконгресса», обсудят взаимодействие малого и среднего бизнесов России и Китая, лекарственную безопасность стран БРИКС, партнерство предпринимательства и государства, использование языковой модели YandexGPT и другие темы.

Темой форума выбрали «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Советник главы государства Юрий Ушаков раскрыл план участия Путина в ПМЭФ-2024.

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