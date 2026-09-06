Кагановская и Некрасов взяли серебро турнира в Японии в танцах на льду

Российская пара Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место на международном турнире Kinoshita Group Cup в танцах на льду. Состязания проходят в Токио.

Фигуристы из России набрали 184,81 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца.

Их опередила пара из Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин с результатом 189,99 балла. Бронза досталась чехам Натали Ташлеровой и Филипу Ташлеру, которые получили 176,83 балла.

Ранее на турнире в соревновании спортивных пар российские спортсмены заняли весь пьедестал почета. Золото досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, серебро Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову, бронза — Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву.

Россияне выступают на соревнованиях по фигурному катанию в нейтральном статусе.