Фигуристы из Химок выиграли второй этап юниорского Гран‑при

Мария Фефелова и Артем Валов одержала победу на втором этапе юниорского Гран‑при. Спортсмены установили личный рекорд в произвольном танце.

Воспитанники химкинского УОР № 3 Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями второго этапа юниорского Гран‑при по фигурному катанию в Бангкоке. В произвольном танце пара набрала 100,76 балла — это новый личный рекорд спортсменов. Суммарный результат по двум программам составил 166,09 балла.

«Победа химкинских фигуристов на юниорском Гран-при — результат таланта и труда. Два золота подряд подтверждают высокий уровень подготовки в УОР № 3», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

Ранее, в августе, дуэт одержал победу на первом этапе Гран‑при в Китае. Две подряд победы обеспечили фигуристам путевку в финал юниорской серии — он запланирован на декабрь.

В этом году в УОР № 3 расширили список спортивных направлений: к уже действующим баскетболу, современному пятиборью и настольному теннису добавились тхэквондо, фигурное катание, стрельба и фехтование.