Российский пловец Корнев установил мировой рекорд на Кубке мира

Российский пловец Егор Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем

Россиянин Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию. Состязания проводятся в Ташкенте.

Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 21,28 секунды. Таким образом, 22-летний пловец превзошел результат швейцарца Ноэ Понти с 21,32 секунды на чемпионате мира — 2024.

В прошлом году Корнев одержал победу на чемпионате мира в комбинированной эстафете 4×100 метров. Также он завоевал серебро в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Ранее стало известно, что женская сборная России по дзюдо показала лучший результат на ЧМ за последние 33 года.