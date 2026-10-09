Женская сборная России по дзюдо показала лучший результат на ЧМ за 33 года

Женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира в Баку и повторила лучший результат команды за последние 33 года. Итоги соревнований опубликовала пресс-служба Федерации дзюдо России.

Награды получили Сабина Гилязова, выступавшая в весовой категории до 48 килограммов, и Мадина Таймазова в категории до 70 килограммов. В последний раз российские дзюдоистки добивались такого результата на мировом первенстве в 1993 году: тогда бронзу взяли Виктория Казунина и Светлана Гундаренко.

Чемпионат мира в Азербайджане продлится до 11 октября. Россию представляют 23 спортсмена: 12 мужчин и 11 женщин. На турнире российская команда выступает с национальной символикой.

Ранее сборная РФ по дзюдо завоевала семь медалей на турнире Большого шлема в Лозанне и заняла первое место в общем зачете.