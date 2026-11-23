Ходоровский раскрыл важность триумфа россиян на первенстве мира по дзюдо

Российские дзюдоисты за три дня индивидуальных соревнований на Первенстве мира среди юниоров до 21 года в Ташкенте завоевали четыре золотые медали, установив национальный рекорд по числу побед на одном турнире. В беседе с 360.ru спортивный журналист Борис Ходоровский отметил важность этого триумфа в дальнейшей карьере молодых спортсменов.

«Важно, чтобы эти ребята не потерялись при переходе во взрослые соревнования. Потому что любое молодежное или юниорское первенство мира — ступенька для того, чтобы перейти во взрослые соревнования», — отметил журналист.

Он добавил, что в дзюдо у России большие амбиции.

«Пока Россия не присутствовала на международной арене, внутри страны спорт активно развивался, проходили всероссийские соревнования. Как только мировые первенства вернулись — все ждали побед», — обратил внимание Ходоровский.

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