Спортивный журналист раскрыл важность триумфа россиян на первенстве мира по дзюдо
Ходоровский раскрыл важность триумфа россиян на первенстве мира по дзюдо
Российские дзюдоисты за три дня индивидуальных соревнований на Первенстве мира среди юниоров до 21 года в Ташкенте завоевали четыре золотые медали, установив национальный рекорд по числу побед на одном турнире. В беседе с 360.ru спортивный журналист Борис Ходоровский отметил важность этого триумфа в дальнейшей карьере молодых спортсменов.
«Важно, чтобы эти ребята не потерялись при переходе во взрослые соревнования. Потому что любое молодежное или юниорское первенство мира — ступенька для того, чтобы перейти во взрослые соревнования», — отметил журналист.
Он добавил, что в дзюдо у России большие амбиции.
«Пока Россия не присутствовала на международной арене, внутри страны спорт активно развивался, проходили всероссийские соревнования. Как только мировые первенства вернулись — все ждали побед», — обратил внимание Ходоровский.
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