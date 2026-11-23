23 ноября 2026 22:40 Россия переписала историю в любимом спорте Путина. Чем поразила мир Софья Захарова: такого не было с 1994 года Эксклюзив

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Триумфом россиян на первенстве мира по дзюдо по праву мог бы гордиться и обладатель черного пояса президент Владимир Путин. Об историческом рекорде сборной заговорил весь спортивный мир: чем поразила трибуны Софья Захарова, как команда выступила под гимн страны и отметила победу танцем под «Матушку» — в материале 360.ru.

Пять схваток, две японки Путь Захаровой к финалу получился захватывающим. Россиянка приехала на чемпионат в статусе фаворита, незадолго до этого она выиграла юниорский Гранд-турнир в Душанбе. В Ташкенте Софья Захарова выступала в категории до 48 килограммов. Она провела пять поединков и выиграла каждый. Первой соперницей талантливой российской спортсменки стала бельгийка Лена Антуан. Затем Захарова победила Наргиз Ахмадову из Азербайджана, в четвертьфинале она встретилась с представительницей Узбекистана Лазизой Хайдаровой. Особенно важным был полуфинал. Там Захарову поджидала японка Рин Хатаяма, которая имела все шансы, чтобы обеспечить своей стране победу. Однако русская дзюдоистка просто не позволила сопернице навязать борьбу и завершила схватку досрочно. Ей понадобилось всего 37 секунд. В социальных сетях Федерация дзюдо России опубликовала короткое видео, на котором спортсмены празднуют выход в финал. Девушки танцевали на татами под «Матушку» Татьяны Куртуковой, счастливые россиянки даже показали гимнастические приемы.

Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо России, социальные сети/russian_judo_federation

Какой бросок Софья Захарова сделала в финале В финале Захарова показала, почему она была посеяна под первым номером в этом чемпионате. В самом легком женском дивизионе, где традиционно доминируют азиатские спортсменки, петербургская дзюдоистка выступила невероятно. Финальный поединок против Моны Такехары продлился всего 20 секунд. В этот короткий отрезок вошло серьезное противостояние: японка и Захарова соперничали за бросок. Такехара выбрала хитрую тактику и перешла на подхват изнутри (ути-мата). Это сам по себе непростой прием. Его суть в том, чтобы опередить скручивающее движение оппонента и превратить его в собственное. Прелесть контратаки Софьи Захаровой в том, что она опередила уже «опережающий бросок» соперницы. Она провела отточенный «ути-мата сукаси», уложив соперницу на лопатки на «иппон». Выступление Захаровой, ее финальный бросок, признали одним из самых красивых во всем чемпионате.

Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо России, социальные сети/russian_judo_federation

Кто такая Софья Захарова Стремительность и координация Захаровой вполне объяснимы. Она выросла в спортивной семье: ее отец занимался дзюдо, а мама — художественной гимнастикой. Сама будущая чемпионка мира пришла в зал художественной гимнастики в три года, а затем сменила ковер на татами. Для современного дзюдо такая база стала серьезным козырем. В раннем детстве тренеры заложили в нее гибкость, чувство баланса и умение группироваться. Захарова мгновенно меняет центр тяжести, что позволяет ей уходить от опасных атак соперниц. Собственно, это и произошло в финале. Россиянка взорвалась амплитудным броском из крайне неочевидного положения. «Ты слышишь гимн, это дает дополнительную мотивацию, сразу все внутри сжимается, все абсолютно по-другому», — поделилась Захарова эмоциями после выступления.

Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо России, социальные сети/russian_judo_federation

Кто из участников сборной России победил в турнире Прекрасные результаты на первенстве показала и вся команда юниоров России. В финале против хозяина татами, узбекистанца Садуллы Равшанова, россиянин Ярослав Бунаков уступал две оценки «юко», но затем поймал соперника на контратаке и вырвал победу. Павел Коловердов дотянул встречу с алжирцем Уссамой Хезилом до дополнительного времени. Россиянин оказался сильнее и завершил контакт чистым броском на «иппон». Досрочную победу Абдуллах Парчиев одержал еще в первый день турнира. Айшат Алиева взяла бронзу за 17 секунд. Весомый вклад в командную копилку внесли и другие призеры первенства: серебряные медали завоевали Валерия Козлова (категория до 52 килограммов) и Кристина Коновалова (до 78 килограммов), бронзовыми наградами отметились Злата Супруненко (до 78 килограммов), Кира Сафонова (свыше 78 килограммов) и Абдула Сулейманов (до 90 килограммов). Исторический результат Сборная России показала лучший результат на юниорском чемпионате по дзюдо с 1994 года. Спортсмены выиграли общекомандный медальный зачет. До турнира в Ташкенте лучшим достижением российской команды на юниорских первенствах мира оставались три золотые медали — такой результат фиксировался в Колумбии в 1998 году и Словении в 2013-м. В 2026 году планка поднялась до четырех побед: в итоговой таблице Россия опередила сборные Турции и Франции (по два золота), а также команды Японии и Узбекистана (по одному).

Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо России, социальные сети/russian_judo_federation

В разговоре с 360.ru спортивный журналист Борис Ходоровский отметил, что на юниорском уровне спортсмены из России выделяются практически в любом виде спорта. Дзюдо не стало исключением. «Именно в дзюдо у нас большие амбиции. Пока Россия не присутствовала на международной арене, внутри страны спорт активно развивался, проходили всероссийские соревнования. Как только мировые первенства вернулись — все ждали, что наши молодые дзюдоисты будут успешно конкурировать со своими зарубежными сверстниками», — объяснил Ходоровский. Россия продолжит побеждать? Борис Ходоровский напомнил, что конкуренция в весах призеров этого чемпионата достаточно высока. Всем медалистам придется и дальше доказывать делом свои претензии на лидерство. «Я могу сказать, что и те наши спортсмены, которые стали серебряными и бронзовыми призерами, Валерия Козлова, Кристина Коновалова, Айшат Алиева, Злата Супруненко, Кира Сафонова, Абдула Сулейманов, смогут также при должной работе проявить себя в ближайшее время», — добавил спортивный журналист. По мнению Ходоровского, российским дзюдоистам не обязательно повторять этот успех на следующем молодежном чемпионате. «Важно, чтобы эти ребята не потерялись при переходе во взрослые соревнования. Потому что любое молодежное или юниорское первенство мира — лишь ступенька для того, чтобы перейти во взрослые соревнования. Поэтому не стоит ждать, что мы завоюем пять, шесть или восемь золотых медалей на молодежных чемпионатах. Гораздо важнее, чтобы мы брали медали на чемпионатах мира и, главное, олимпиадах», — резюмировал журналист.