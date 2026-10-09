Российские гимнасты рискуют пропустить чемпионат мира в Нидерландах

ТАСС: российские гимнасты могут пропустить ЧМ из-за виз в Нидерландах

Сборная России по спортивной гимнастике пока не получила визы для поездки на предстоящий чемпионат мира в Роттердаме. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гимнастики России.

Команда должна вылететь в ночь на 12 октября, однако сроки оформления документов остаются неизвестными.

Спортсмены подали полный комплект документов после получения приглашений в визовый центр. Все гимнасты прошли спортивный отбор и попали в официальные списки Международной федерации гимнастики.

Официальные тренировки начнутся 13 октября, а мужчины опробуют соревновательный помост на следующий день. Федерация уже уведомила World Gymnastics о задержке и решает вопрос совместно с главой международной организации Моринари Ватанабэ и МИД России.

Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября. Первые три команды в мужском и женском турнирах получат квоты на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль на турнире FIG World Challenge Cup в Париже.