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    Российские гимнасты рискуют пропустить чемпионат мира в Нидерландах

    ТАСС: российские гимнасты могут пропустить ЧМ из-за виз в Нидерландах

    Фото: РИА «Новости»

    Сборная России по спортивной гимнастике пока не получила визы для поездки на предстоящий чемпионат мира в Роттердаме. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гимнастики России.

    Команда должна вылететь в ночь на 12 октября, однако сроки оформления документов остаются неизвестными.

    Спортсмены подали полный комплект документов после получения приглашений в визовый центр. Все гимнасты прошли спортивный отбор и попали в официальные списки Международной федерации гимнастики.

    Официальные тренировки начнутся 13 октября, а мужчины опробуют соревновательный помост на следующий день. Федерация уже уведомила World Gymnastics о задержке и решает вопрос совместно с главой международной организации Моринари Ватанабэ и МИД России.

    Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября. Первые три команды в мужском и женском турнирах получат квоты на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

    Ранее российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль на турнире FIG World Challenge Cup в Париже.

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