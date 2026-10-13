В России утвердили стратегию развития спортивной медицины до 2036 года

Стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036-го утвердили в правительстве России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами страны.

Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия жителей страны.

«Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Разработано по поручению президента», — подчеркнул Мишустин.

Стратегия предусматривает оснащение современным оборудованием центров спортивной медицины, подготовку кадров, развитие системы научных исследований, а также поддержку детского и юношеского спорта. Контролировать реализацию мероприятий будет заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

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