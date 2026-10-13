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    В России утвердили стратегию развития спортивной медицины до 2036 года

    Фото: 360.ru

    Стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036-го утвердили в правительстве России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами страны.

    Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия жителей страны.

    «Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Разработано по поручению президента», — подчеркнул Мишустин.

    Стратегия предусматривает оснащение современным оборудованием центров спортивной медицины, подготовку кадров, развитие системы научных исследований, а также поддержку детского и юношеского спорта. Контролировать реализацию мероприятий будет заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

    Ранее глава кабмина подписал распоряжение об увековечивании памяти легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Гора в Северной Осетии получила его имя.

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