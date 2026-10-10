Россиянин Инал Тасоев завоевал золото чемпионата мира по дзюдо

Российский спортсмен Инал Тасоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который в эти дни проходит в Баку. Он одержал победу над представителем Азербайджана Ушанги Кокаури.

Тасоев выступал в категории свыше 100 килограммов. Завоеванное им золото стало первым для сборной России на текущем турнире.

Таким образом, 28-летний дзюдоист стал трехкратным чемпионом мира. Он уже завоевывал этот титул в 2023 и 2025 годах.

Ранее стало известно, что российский спортсмен Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию. Состязания проводятся в Ташкенте.