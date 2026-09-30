Россия вернулась. Крупная федерация приняла важнейшее решение о чемпионате

Европейская конфедерация волейбола (CEV) сняла ограничения с мужской и женской сборных России. Командам разрешили вернуться на турниры по классическому и пляжному волейболу, об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола на официальном сайте .

Соответствующий вердикт вынесли на Генеральной ассамблее CEV в Милане. Из-за санкций российские волейболисты пропускали официальные матчи в Европе больше четырех лет. За этот период прошли два чемпионата континента.

CEV восстанавливала права россиян поэтапно. Весной 2026 года юниорам и молодежи вернули возможность выступать на европейских соревнованиях с национальным гимном и флагом. Летом основной состав разблокировала и Международная федерация волейбола (FIVB).

Решение CEV открыло России прямой путь к следующему чемпионату Европы. Из-за заявки в Лигу наций россиян освободят от отбора через Европейскую лигу. Пропуском на пьедестал станет рейтинг, который сформируют по итогам сезона 2027 года