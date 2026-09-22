Fan ID введут на матчах РПЛ в Кубке России с 1 октября

С 1 октября зрителям потребуется карта болельщика для посещения домашних матчей клубов Российской премьер-лиги в Кубке России. Изменения утвердили распоряжением правительства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Согласно новым положениям, требования к зрителям будут зависеть не от названия соревнования, а от стадиона и статуса выступающей на нем команды.

Ранее Fan ID требовался при посещении матчей чемпионата России, финала Кубка России и Суперкубка. Система действует со второй половины сезона 2022/23. После ее запуска несколько крупных фанатских объединений объявили бойкот играм ведущих клубов.

Ранее в Сети распространились сообщения о том, что билеты на матчи КХЛ и этапы Гран-при России по фигурному катанию якобы начали продавать только при наличии Fan ID. Они оказались фейковыми.