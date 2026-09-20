Камила Валиева расплакалась после произвольной программы на контрольных прокатах

Фигуристка Камила Валиева не сдержала слез после выступления в произвольной программе в рамках контрольных прокатов сборной России на сезон-2026/2027. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Валиевой, расплакаться ее заставила музыка. Она танцевала под композицию On The Nature of Daylight Макса Рихтера. При подготовке программы выяснилось, что тот же трек выбрал для выступления Петр Гуменник.

Тренер и хореограф посоветовали фигуристке посмотреть фильм «Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“», в котором звучала песня. Когда музыка зазвучала, спортсменка растрогалась, вспомнив сюжет.

Спортсменка допустила несколько ошибок при выполнении прыжков.

Ранее Валиевой выдали нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, но очень быстро его отозвали.