Сборные России по волейболу станут участниками розыгрыша Лиги наций 2027 года

Мужская и женская сборные по волейболу станут участниками розыгрыша Лиги наций 2027 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола.

Участие российских команд подтвердили и в Международной федерации волейбола. Наши спортсмены выступят в Лиге наций — 2027 благодаря наивысшему рейтингу среди сборных, не прошедших квалификацию ранее.

Состав ежегодного турнира в порядке исключения расширят с 18 до 19 — как у мужчин, так и у женщин. Это позволит россиянам, а также мужской сборной Финляндии и женской сборной Словении принять участие в следующем розыгрыше турнира. Команда финнов сможет поучаствовать в Лиге наций благодаря выигранным отборочным соревнованиям.

Всероссийская федерация волейбола начнет готовиться к отбору на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе и заявкам на международные турниры в 2027 году.