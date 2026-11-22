Бывший форвард тюменского «Рубина» Нико Саккетти погиб после стрельбы сотрудника полиции в городе Хиббинг американского штата Миннесота. Об этом сообщило издание The Minnesota Star Tribune .

По данным управления шерифа округа Сент-Луис, 18 ноября правоохранители прибыли на место ДТП, участник которого уехал оттуда на пикапе.

Во время беседы с полицейскими 37-летний Саккетти толкнул одного из сотрудников и достал из автомобиля длинноствольное оружие.

После этого помощник шерифа открыл огонь. Саккетти получил смертельные ранения и позднее скончался в больнице. В управлении уточнили, что стрелял только один полицейский, а среди сотрудников пострадавших нет.

В 2007 году Саккетти во втором раунде драфта НХЛ выбрал «Даллас Старз». В сезоне-2014/15 нападающий провел девять матчей за тюменский «Рубин» в Высшей хоккейной лиге и забросил две шайбы.

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