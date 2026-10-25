360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Петр Ян после победы в Абу-Даби обратился к россиянам

    Боец ММА Петр Ян поблагодарил россиян за поддержку в поединке против Двалишвили

    Фото: РИА «Новости»

    Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян поблагодарил россиян за поддержку. Он обратился к земляках в разговоре с ТАСС.

    «Всем огромное спасибо. Очень приятна такая поддержка. Будьте здоровы, верьте в себя», — сказал он.

    Ян завоевал чемпионский титул UFC в декабре 2025 года в Лас-Вегасе, одолев соперника из Грузии Мераба Двалишвили. В Абу-Даби 24 октября они встретились в третий раз, бой завершился победой россиянина.

    Двалишвили после поражения признал, что мог бы выступить лучше. Он поздравил соперника.

    Ранее российские гимнастки лидировали в командном зачете AEON Cup 2026 в Токио. Они обошли украинскую и американскую команды, занявшие вторую и третью строчки.

    Читайте также

    Американская рестлерша упала с лестницы на шею, но выиграла турнир

    Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за отказа допустить россиян

    «ПСЖ» с Сафоновым нанес «Барселоне» первое в сезоне поражение

    Американская рестлерша упала с лестницы на шею, но выиграла турнир

    Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за отказа допустить россиян

    «ПСЖ» с Сафоновым нанес «Барселоне» первое в сезоне поражение