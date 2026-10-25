Петр Ян после победы в Абу-Даби обратился к россиянам

Боец ММА Петр Ян поблагодарил россиян за поддержку в поединке против Двалишвили

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян поблагодарил россиян за поддержку. Он обратился к земляках в разговоре с ТАСС .

«Всем огромное спасибо. Очень приятна такая поддержка. Будьте здоровы, верьте в себя», — сказал он.

Ян завоевал чемпионский титул UFC в декабре 2025 года в Лас-Вегасе, одолев соперника из Грузии Мераба Двалишвили. В Абу-Даби 24 октября они встретились в третий раз, бой завершился победой россиянина.

Двалишвили после поражения признал, что мог бы выступить лучше. Он поздравил соперника.

Ранее российские гимнастки лидировали в командном зачете AEON Cup 2026 в Токио. Они обошли украинскую и американскую команды, занявшие вторую и третью строчки.