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    Американская рестлерша упала с лестницы на шею, но выиграла турнир

    Рестлерша Тиффани Страттон неудачно приземлилась, прыгнув с лестницы на турнире

    Фото: 360.ru

    Участница соревнований по рестлингу Тиффани Страттон по прозвищу TIFFY 2X упала с высоты около пяти метров на затылок и шею. Об этом сообщил журнал Sports Illustrated.

    Женщина выполнила сальто со стремянки в рамках субботнего турнира Money in the Bank в Новом Орлеане и должна была приземлиться на руки других участниц команды.

    Однако она не долетела до готовившихся ловить ее сокомандниц и упала на спину, сильно ударившись затылком и шеей. Спортсменке оказали медицинскую помощь, после чего она решила продолжить соревнования. Несмотря на неудачу с прыжком, Страттон стала победительницей турнира.

    По мнению аналитика Брайана Альвареса, причиной падения стала не техническая ошибка спортсменок, а неправильно установленная лестница. При прыжке она пошатнулась и девушка не смогла достаточно сильно оттолкнуться.

    Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн получила травму во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Спортсменку эвакуировали на вертолете.

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