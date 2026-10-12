Американская рестлерша упала с лестницы на шею, но выиграла турнир

Участница соревнований по рестлингу Тиффани Страттон по прозвищу TIFFY 2X упала с высоты около пяти метров на затылок и шею. Об этом сообщил журнал Sports Illustrated .

Женщина выполнила сальто со стремянки в рамках субботнего турнира Money in the Bank в Новом Орлеане и должна была приземлиться на руки других участниц команды.

Однако она не долетела до готовившихся ловить ее сокомандниц и упала на спину, сильно ударившись затылком и шеей. Спортсменке оказали медицинскую помощь, после чего она решила продолжить соревнования. Несмотря на неудачу с прыжком, Страттон стала победительницей турнира.

По мнению аналитика Брайана Альвареса, причиной падения стала не техническая ошибка спортсменок, а неправильно установленная лестница. При прыжке она пошатнулась и девушка не смогла достаточно сильно оттолкнуться.

Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн получила травму во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Спортсменку эвакуировали на вертолете.