Панченко назвал Тюкавина достойным звания лучшего бомбардира чемпионата России
Бывший футболист Виктор Панченко оценил шансы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина возглавить список снайперов чемпионата России. Он считает, что форвард заслужил это звание благодаря стабильной результативности, сообщает Metaratings.ru.
Панченко выразил надежду, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром уже в нынешнем сезоне и поможет «Динамо» выиграть чемпионство, которого болельщики ждут 50 лет.
По словам экс-футболиста, зарубежные клубы следят за Тюкавиным, а предложение может поступить в любой момент. Он также упомянул интерес к Батракову и Кисляку.
Главным препятствием для переходов российских игроков в европейские клубы Панченко назвал визовые ограничения. Он отметил, что Батраков уже перешел в европейский клуб, но усомнился, что все страны выдадут ему визы на матчи Лиги чемпионов. По его мнению, такие риски могут стать решающим фактором для потенциальных покупателей.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 12 матчах. В Кубке России форвард провел пять игр и забил два мяча.
Контракт 24-летнего нападающего с «Динамо» действует до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 млн евро.