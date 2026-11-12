Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту из Украины на чемпионате

Врач российской сборной оказал первую помощь украинскому самбисту Владиславу Рудневу, потерявшему сознание после удушающего приема. Эпизод показали в трансляции на сайте турнира .

Шестикратный чемпион мира Руднев боролся с российским спортсменом Асланбеком Кодзаевым в 1/8 финала на мировом первенстве в Ташкенте. Схватка продлилась менее двух минут.

Кодзаев провел удушающий прием, его противник пытался сопротивляться, но потерял сознание. Судья остановил бой, а к украинскому борцу тут же подбежали врач сборной России и его коллега из Грузии. Вместе они оказали первую помощь и привели Руднева в чувство.

В последующих схватках 29-летний Кодзаев одолел всех соперников и стал чемпионом мирового первенства по боевому самбо в категории до 79 килограммов.

Также на соревнованиях в Ташкенте золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов завоевала спортсменка из Можайска Карина Черевань. В финале девушка сразилась с испанкой Сараи Падилья Герреро.