«Я вернулся!» Овечкин сообщил о решении остаться в «Вашингтоне»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил контракт с клубом на один год. Об этом объявил старший вице-президент и генеральный менеджер команды Крис Патрик. Решение опубликовали на официальном сайте команды.

Средняя годовая зарплата российского хоккеиста составит 4,25 миллиона долларов (около 332,2 миллиона рублей). По условиям соглашения, Овечкин получит один миллион долларов зарплаты, 4,75 миллиона бонуса за 10 сыгранных матчей и 3,25 миллиона подписного бонуса.

«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров. Я люблю играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и иметь шанс на победу. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — сказал Овечкин.

В сентябре форварду исполнится 41 год. Овечкин носит капитанскую нашивку «Кэпиталз» и привел команду к первому в ее истории Кубку Стэнли в 2018 году. Он также стал лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги за всю историю.