«Отпустили к семье». Едва не лишившийся глаза боксер Двали вернулся в больницу

Брат боксера Двали: Дмитрий вернулся в больницу после выходных с родными

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали провел выходные с родными и вернулся в больницу, чтобы продолжить лечение после драки в Феодосии. Его брат рассказал об этом 360.ru.

«Не все же сразу сделали и отпустили. Это долгая процедура. <…> Продолжается восстановление здоровья. <…> Его просто отпустили на выходные с семьей побыть. Дальше он проходит курс лечения, находится под наблюдением врачей», — сказал он.

Брат заявил, что эмоциональное состояние Двали улучшилось, выходные с близкими пошли ему на пользу. По его словам, лечение физических травм займет еще некоторое время.

«Лучше. Пока дома был, восстанавливался психологически. <…> У Дмитрия все более-менее нормально», — сообщил родственник.

Боксер 28 июля заступился за подростка в Феодосии и получил серьезную травму, едва не оставшись без глаза. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали участников драки.