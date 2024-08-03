Чемпион Европы по боксу заступился за подростка и лишился глаза

Shot: чемпион Европы по боксу лишился глаза в драке в Феодосии

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за подростка, которого избивали на улице в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, Двали приехал в Крым проводить мастер-класс. После утренней пробежки он увидел, как толпа мужчин избивает подростка, и вступился за него. В жесткой драке ему выбили глаз, а его помощнику сломали руку.

Сейчас спортсмен находится в больнице в Москве. Он заявил, что уже не сможет вернуться на ринг, а зрение на единственном оставшемся глазу со временем, скорее всего, будет падать.

Двали написал заявление в полицию. Подозреваемых ищут.

В июле в центре Москвы избили бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.

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