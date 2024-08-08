Хирурги смогли сохранить глаз пострадавшему в драке боксеру Двали

Врачи успешно зашили сетчатку глаза чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали, который пострадал из-за массовой драки в Феодосии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Хирурги сохранили спортсмену глаз, обошлось без установки глазного протеза. Планы по адаптации и восстановлению после операции станут известны через один-два месяца.

Авторы статьи отметили, что шансы на успешную «сборку» глаза были один к 100, но врачам удалось совершить чудо.

Тренер Двали Иван Щелок ранее заявил, что его ученика обследовали множество специалистов. По его словам, никто не соглашался провести сложную операцию — от нее отказались шесть профессоров. Тренер подчеркнул, что шансы на сохранение глаза были совсем небольшими.

Боксер 28 июля заступился в Крыму за молодого человека, которого избивала толпа. В ответ на это мужчины набросились на спортсмена. Участникам драки предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Трое из них работали охранниками, а остальные — разнорабочими, сообщил RT.