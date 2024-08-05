Задержание напавших на российского боксера Двали попало на видео

Задержание напавших в Крыму на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали попало на видео. Кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«Задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — прокомментировала Волк.

Боксер Дмитрий Двали и его друг заступились за молодого человека, которого избивала группа людей. Спортсмен получил тяжелую травму глаза, есть вероятность, что он больше не сможет им видеть. На чемпиона набросились не менее восьми человек. Нападением заинтересовались следователи.

Ранее обвинение в покушении на убийство боксера Дмитрия Двали предъявили девятерым мужчинам. Участников драки отправили в изолятор. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство.

Главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что пока рано говорить о том, сможет ли Двали продолжить карьеру. Спортсмен готовился к чемпионату мира, который пройдет в 2025 году.