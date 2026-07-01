Пресс-секретарь ХК «Динамо» Кравченко высказался о возможном возвращении Александра Овечкина

Сегодня завершился контракт Александра Овечкина с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Знаменитый хоккеист стал свободным агентом. Московский клуб «Динамо» выразил готовность принять звездного спортсмена в свои ряды, если он решит продолжить карьеру в КХЛ. Об этом «Звезде» рассказал пресс-секретарь команды Михаил Кравченко.

«Если Александр решит, что он готов поиграть в КХЛ, то он готов к нам прийти», — отметил Кравченко.

Александру Овечкину 40 лет. Он рекордсмен НХЛ по числу заброшенных шайб и обладатель множества других достижений. В «Динамо» не скрывают своего особого отношения к звездному воспитаннику. Недавно на ледовой арене бело-голубых прошло чествование легенды. На площадке родного клуба подняли стяг с достижениями Овечкина и подарили ему золотую клюшку.

Ранее в мае хоккеиста вместе с семьей заметили в одном из московских аэропортов. На кадрах из его Telegram-аккаунта он запечатлен выходящим с чемоданами из зоны прилета.