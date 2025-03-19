НХЛ обновила прогноз даты, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига назвала новую дату, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам. Обновленный прогноз появился на сайте НХЛ.

Представители лиги считают, что российский хоккеист, сохранив текущую результативность в сезоне, установит новый рекорд в ночь на 16 апреля в выездной игре с «Нью-Йорк Айлендерс». До этого предполагалось, что 39-летний спортсмен превзойдет рекорд Гретцки в игре с «Питтсбургом», которая состоится 18 апреля.

На данный момент на счету форварда 887 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Несколько дней назад он забросил очередную шайбу в матче против «Сан-Хосе Шаркс».

Для того, чтобы догнать Гретцки, россиянин должен поразить ворота противника еще семь раз. Канадский хоккеист поставил высокую планку в 894 гола за 1487 матчей в 20 регулярных чемпионатах.

Московская частная компания решила поддержать Овечкина и в честь приближающегося рекорда установила двухметровый арт-объект «Саша, Родина с тобой!» с обратным отсчетом шайб.