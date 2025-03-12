Арт-объект в честь будущего рекорда Александра Овечкина установили в Москве

Арт-объект «Саша, Родина с тобой!» установили на Сельскохозяйственной улице в Москве. Он посвящен будущему рекорду хоккеиста Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

Высота арт-объекта — более двух метров, он выполнен в виде ворот, в которые забросили шайбу. Внутри есть экран с обратным отсчетом голов. Установили объект возле строящегося жилого комплекса «Союз».

«Каждый желающий может прийти и поддержать спортсмена, сделав фотографию около инсталляции и выложив ее фото в социальных сетях. Уверены, что поддержка Родины и фанатов позволит Александру установить рекорд в кратчайшие сроки», — рассказал сооснователь компании «Группа Родина» Антон Винер.

Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НХЛ и превзойти достижение Уэйна Гретцки, россиянину осталось забросить девять шайб. Эксперты прогнозируют, что казавшийся вечным рекорд падет уже в апреле.