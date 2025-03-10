Овечкин сократил отставание от Гретцки до 8 голов

Хоккеист Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Нападающий и капитан хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 886-ю шайбу. Российский хоккеист сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до восьми голов.

В пресс-службе «Вашингтон Кэпиталз» сообщили, что очередной заброшенной шайбой спортсмен отметился на домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен». Встреча команд завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Овечкина. Он забил последний, четвертый, гол.

«Благодаря этому голу Овечкин также стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1600 очков за карьеру, и седьмым, сделавшим это в составе одной команды», — рассказало руководство хоккейного клуба.

Сейчас Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Нападающий «Вашингтона» довел общее количество своих голов в чемпионатах до 886 и сократил отставание от Гретцки до восьми заброшенных шайб.

Ранее американские журналисты высчитали, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.