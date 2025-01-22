Стало известно, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки по голам

Национальная хоккейная лига назвала дату, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам. Прогноз появился на сайте НХЛ.

При коэффициенте среднего гола за матч в 0,68 знаковой для россиянина станет встреча с «Каролиной» 11 апреля. При коэффициенте 0,6 Овечкин побьет рекорд Гретцки в игре с «Питтсбургом», которая состоится 18 апреля.

В последнем матче «Вашингтон» одержал победу над «Эдмонтоном», встреча завершилась со счетом 3:2. Овечкин не набрал ни одного очка. В последний раз спортсмен забил гол 17 января и принес победу «Вашингтону» в игре с «Оттавой». Сейчас отставание Овечкина от Гретцки составляет 20 забитых шайб: 874 против 894.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее заявил, что капитан «Вашингтона» в стремлении побить рекорд по голам представляет не Россию, а американский клуб. Чествование россиянина — свидетельство уважения к команде, добавил Беттмэн.