В матче с «Сан-Хосе» Овечкин сократил отставание от рекорда Грецки

Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб

Нападающий «Вашнгтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ. В матче против «Сан-Хосе Шаркс» он забросил очередную шайбу, сообщил «Спорт-экспресс» .

Команды встретились в ночь на 16 марта на стадионе SAP Center в Сан-Хосе. Матч окончился со счетом 5:1 в пользу гостей. Овечкин заработал два очка и забил одну шайбу. Его общий результат составил 887 заброшенных шайб в 1477 матчах.

Для того, чтобы догнать Гретцки, россиянин должен поразить ворота противника еще семь раз. Канадский хоккеист поставил высокую планку в 894 гола за 1487 матчей в 20 регулярных чемпионатах.

В текущем сезоне Овечкин провел 51 матч, набрав 55 очков. В Москве частная компания в честь его будущего рекорда установила двухметровый арт-объект «Саша, Родина с тобой!» с обратным отсчетом шайб.