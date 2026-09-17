«Зенит» на выезде обыграл «Балтику» и поднялся на 3-е место в РПЛ

Петербургский «Зенит» в выездном матче девятого тура чемпионата России по футболу обыграл калининградскую «Балтику» и поднялся на третье место в РПЛ.

Матч проходил в Калининграде и закончился со счетом 3:2 в пользу гостей. Мячи забили в «Зените» Максим Глушенков (9-я минута), Александр Соболев (16) и Луис Энрике (49). У калининградцев отличились Брайан Хиль (22) и Илья Петров (81).

Благодаря этой победе петербургская команда набрала 18 очков в турнирной таблице РПЛ и поднялась на третье место. У «Балтики» — 11 баллов и восьмое место.

В следующем матче 11 октября «Балтика» сыграет на выезде против грозненского «Ахмата», а «Зенит» 10 октября встретится с «Краснодаром».

Сборная России по футболу объявила финальный состав на предстоящие сборы. Команда сыграет три матча: с Ираном, Намибией и Нигерией. Оба отличившихся игрока «Зенита» — Глушенков и Соболев — вошли в состав сборной.