ФК «Ростов» назначил Дмитрия Кириченко главным тренером

Представители клуба поприветствовали нового наставника и выразили надежду, что знание внутренней кухни «Ростова» и богатый профессиональный опыт помогут его команде добиться поставленных целей.

Кириченко 49-лет. Он прошел футбольную школу ростовского клуба, как игрок защищал его цвета и выступал за ЦСКА, «Москву», «Сатурн» и «Мордовию».

Самых крупных командных успехов он добился с армейцами: стал чемпионом страны, выиграл Кубок России и Кубок УЕФА, а также завоевал национальный Суперкубок. Кроме того, Кириченко дважды завершал чемпионат России в статусе лучшего снайпера.

После завершения игровой карьеры он работал с «Уфой» и ивановским «Текстильщиком». В «Ростов» Кириченко вернулся в 2014 году: до 2017-го он входил в тренерский штаб и временно руководил командой. До его назначения главным тренером клуб расстался с испанцем Джонатаном Альбой.