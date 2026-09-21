РФС представил новую форму сборной России

Российский футбольный союз и спортивный бренд JOGEL представили новую игровую экипировку национальной команды, графический дизайн которой создали на основе звуковой волны первого аккорда гимна России. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Домашний комплект получил бордовый цвет. Дизайнеры оцифровали звуковую волну начального аккорда гимна и превратили ее в графический элемент футболки. На лицевой стороне также разместили первые четыре строки гимна, а внутри воротника — слова «Россия — священная наша держава».

Гостевую версию выполнили в белом цвете, добавив синие детали на воротнике, рукавах и боковых частях. На футболке разместили строки припева гимна, а внутреннюю сторону воротника украсили его заключительной строкой: «Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Новая форма впервые появится на игроках сборной в товарищеском матче с Ираном, который состоится 29 сентября в Казани. Осенью российская команда также встретится с Намибией и Нигерией. Игры пройдут 3 октября в Екатеринбурге и 6 октября в Нижнем Новгороде.