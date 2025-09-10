«Меня пока не приглашали»: участник драки со Смоловым заявил, что не знает об уголовном деле

Правоохранительные органы пока никого не вызывали для опроса по уголовному делу против футболиста Федора Смолова. Об этом в комментарии 360.ru рассказал предприниматель Андрей Попелуха, принимавший участие в конфликте с футболистом.

Он подчеркнул, что не пострадал от поведения спортсмена, в отличие от своего друга и подчиненного Владимира Кузьминова, получившего перелом челюсти

«Я так понимаю, в рамках этих повреждений правоохранительные органы и возбудили дело», — заявил Попелуха.

Предприниматель добавил, что скорую и полицию вызвали сотрудники кафе. Медики доставили пострадавшего в больницу, откуда в правоохранительные органы отправили телефонограмму, что человек получил увечья.

«Он через адвоката, насколько мы поняли, положил на депозит нотариуса миллион рублей на компенсацию всех вопросов. <…> Бумага какая-то гуляет, что он миллион рублей положил на депозит безотзывной на адрес Кузьминова», — добавил собеседник 360.ru.