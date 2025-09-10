«Меня пока не приглашали»: участник драки со Смоловым заявил, что не знает об уголовном деле

Участник драки со Смоловым заявил, что футболист передал миллион пострадавшему

Фото: РИА «Новости»

Правоохранительные органы пока никого не вызывали для опроса по уголовному делу против футболиста Федора Смолова. Об этом в комментарии 360.ru рассказал предприниматель Андрей Попелуха, принимавший участие в конфликте с футболистом.

Он подчеркнул, что не пострадал от поведения спортсмена, в отличие от своего друга и подчиненного Владимира Кузьминова, получившего перелом челюсти

«Я так понимаю, в рамках этих повреждений правоохранительные органы и возбудили дело», — заявил Попелуха.

Предприниматель добавил, что скорую и полицию вызвали сотрудники кафе. Медики доставили пострадавшего в больницу, откуда в правоохранительные органы отправили телефонограмму, что человек получил увечья.

«Он через адвоката, насколько мы поняли, положил на депозит нотариуса миллион рублей на компенсацию всех вопросов. <…> Бумага какая-то гуляет, что он миллион рублей положил на депозит безотзывной на адрес Кузьминова», — добавил собеседник 360.ru.

Предприниматель подчеркнул, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о возбуждении уголовного дела против Смолова.

Возбудили и возбудили, я об этом ничего не знаю. Посмотрим, что дальше будет <…> Давайте до конца недели посмотрим, что это будет. Пригласят нас на опрос в правоохранительные органы или нет.

Андрей Попелуха

свидетель конфликта со Смоловым

О возбуждении уголовного дела против футболиста Федора Смолова за драку в московском кафе со ссылкой на источник сообщил RT.

Сам конфликт произошел еще в конце мая, но известно о нем стало после публикации видео — спустя почти два месяца.

Спортсмен заявил, что за нераспространение кадров с него требовали выкуп и он подал заявление на шантажистов. Смолов подчеркнул, что готов общаться только с пострадавшими и компенсировать им моральный и материальный ущерб.

По данным Telegram-канал Baza, Смолов отправил один миллион рублей через нотариуса пострадавшему в конфликте, но он отказался принять деньги.

