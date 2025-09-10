«Меня пока не приглашали»: участник драки со Смоловым заявил, что не знает об уголовном деле
Участник драки со Смоловым заявил, что футболист передал миллион пострадавшему
Правоохранительные органы пока никого не вызывали для опроса по уголовному делу против футболиста Федора Смолова. Об этом в комментарии 360.ru рассказал предприниматель Андрей Попелуха, принимавший участие в конфликте с футболистом.
Он подчеркнул, что не пострадал от поведения спортсмена, в отличие от своего друга и подчиненного Владимира Кузьминова, получившего перелом челюсти
«Я так понимаю, в рамках этих повреждений правоохранительные органы и возбудили дело», — заявил Попелуха.
Предприниматель добавил, что скорую и полицию вызвали сотрудники кафе. Медики доставили пострадавшего в больницу, откуда в правоохранительные органы отправили телефонограмму, что человек получил увечья.
«Он через адвоката, насколько мы поняли, положил на депозит нотариуса миллион рублей на компенсацию всех вопросов. <…> Бумага какая-то гуляет, что он миллион рублей положил на депозит безотзывной на адрес Кузьминова», — добавил собеседник 360.ru.
Предприниматель подчеркнул, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о возбуждении уголовного дела против Смолова.
Возбудили и возбудили, я об этом ничего не знаю. Посмотрим, что дальше будет <…> Давайте до конца недели посмотрим, что это будет. Пригласят нас на опрос в правоохранительные органы или нет.
Андрей Попелуха
свидетель конфликта со Смоловым
О возбуждении уголовного дела против футболиста Федора Смолова за драку в московском кафе со ссылкой на источник сообщил RT.
Сам конфликт произошел еще в конце мая, но известно о нем стало после публикации видео — спустя почти два месяца.
Спортсмен заявил, что за нераспространение кадров с него требовали выкуп и он подал заявление на шантажистов. Смолов подчеркнул, что готов общаться только с пострадавшими и компенсировать им моральный и материальный ущерб.
По данным Telegram-канал Baza, Смолов отправил один миллион рублей через нотариуса пострадавшему в конфликте, но он отказался принять деньги.