Против футболиста Смолова возбудили дело из-за драки в московском кафе

Против футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки. Об этом сообщил источник RT .

По его данным, происшествие случилось в конце мая в «Кофемании». Сам спортсмен извинился. У пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Еще в июле один из мужчин, на которых напал футболист, рассказал о причинах потасовки. Смолов был с компанией, они начали расспрашивать гостей, кто за какой клуб болеет. Спортсмен попытался завести беседу с женщиной за соседним столом, и между ними начался конфликт.

Потом футболист захотел загладить вину, предложил посетителям оплатить их счета. Люди отказались, и спортсмен разозлился, началась драка.

Ранее стало известно, что Смолова вынуждали выплатить 20 миллионов рублей за отказ от публикации видео с дракой в кафе. Спортсмен назвал переговоры бессмысленными и отказался платить.