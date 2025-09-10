Против футболиста Смолова возбудили дело из-за драки в московском кафе
Против футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки. Об этом сообщил источник RT.
По его данным, происшествие случилось в конце мая в «Кофемании». Сам спортсмен извинился. У пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
Еще в июле один из мужчин, на которых напал футболист, рассказал о причинах потасовки. Смолов был с компанией, они начали расспрашивать гостей, кто за какой клуб болеет. Спортсмен попытался завести беседу с женщиной за соседним столом, и между ними начался конфликт.
Потом футболист захотел загладить вину, предложил посетителям оплатить их счета. Люди отказались, и спортсмен разозлился, началась драка.
Ранее стало известно, что Смолова вынуждали выплатить 20 миллионов рублей за отказ от публикации видео с дракой в кафе. Спортсмен назвал переговоры бессмысленными и отказался платить.