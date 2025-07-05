Смолов отправил миллион рублей пострадавшему в драке в московском кафе

Футболист Федор Смолов отправил один миллион рублей пострадавшему во время потасовки в «Кофемании» 47-летнему жителю Челябинска и извинился перед ним за случившееся. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

Еще 11 июня спортсмен передал пострадавшему извинения и один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба и примирения сторон. Сумму Смолов направил через нотариуса на счет одного из крупнейших российских банков, однако сторона потерпевшего не приняла средства и отказалась выходить с футболистом на связь.

Кроме того, бывший нападающий «Краснодара» выразил готовность увеличить сумму компенсации, подчеркнув, что речь идет о возмещении ущерба, а не о сделке с вымогателями, которые требовали у него деньги за отказ от публикации видеозаписи потасовки.

Драка Смолова с двумя мужчинами произошла 28 мая в «Кофемании» в центре Москвы. В полиции отказались заводить дело по факту конфликта, сославшись на ограниченные законодательством сроки сбора и рассмотрения материалов.