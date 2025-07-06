Смолов извинился за драку в кафе и подал заявление на шантажистов

Публичные извинения принес всем свидетелям драки в московской «Кофемании» футболист «Краснодара» Федор Смолов. Он опубликовал на своей странице в Instagram* публичное заявление, в котором раскрыл причины конфликта, а также подтвердил, что обратился в полицию с заявлением на участников схемы шантажа, вымогавших у него деньги.

По словам спортсмена, в день драки в московском кафе он просто пытался успокоить компанию за соседним столиком, которая доставляла неудобство друзьям.

«К сожалению, я наткнулся на хамство и нецензурную брань, но до последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем», — заявил Смолов.

Футболист добавил, что с самого начала хотел общаться только с пострадавшим от его действий, компенсировать причиненный вред и моральный ущерб, но сделать этого не смог.

Вместо пострадавшего с ним связались неизвестные люди, которые не имели к конфликту никакого отношения, и начали вымогать деньги, предлагая различные незаконные схемы.

«Со своей стороны, хотел и был готов примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всем остальном. В связи с этим я принял решение написать заявление в полицию», — подчеркнул Смолов.