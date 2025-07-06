Смолов извинился за драку в кафе и подал заявление на шантажистов
Публичные извинения принес всем свидетелям драки в московской «Кофемании» футболист «Краснодара» Федор Смолов. Он опубликовал на своей странице в Instagram* публичное заявление, в котором раскрыл причины конфликта, а также подтвердил, что обратился в полицию с заявлением на участников схемы шантажа, вымогавших у него деньги.
По словам спортсмена, в день драки в московском кафе он просто пытался успокоить компанию за соседним столиком, которая доставляла неудобство друзьям.
«К сожалению, я наткнулся на хамство и нецензурную брань, но до последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем», — заявил Смолов.
Футболист добавил, что с самого начала хотел общаться только с пострадавшим от его действий, компенсировать причиненный вред и моральный ущерб, но сделать этого не смог.
Вместо пострадавшего с ним связались неизвестные люди, которые не имели к конфликту никакого отношения, и начали вымогать деньги, предлагая различные незаконные схемы.
«Со своей стороны, хотел и был готов примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всем остальном. В связи с этим я принял решение написать заявление в полицию», — подчеркнул Смолов.
Бывший нападающий «Краснодара» вступил в драку с двумя посетителями «Кофемании» в центре Москвы в конце мая. Видео конфликта появилось в паблике только в начале июля.
Журналист Иван Карпов заявил, что за нераспространение ролика со Смолова требовали 20 миллионов рублей. Telegram-канала Sport Baza сообщил, что футболист извинился перед потерпевшим и передал ему один миллион рублей, но мужчина отказался от денег.
В минувшую пятницу, 5 июля, стало известно, что спортсмен обратился в полицию с заявлением о том, что его пытались шантажировать.
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