Сегодня 12:32 Возвращение легенды. Как бой с Холлоуэем может переписать финал истории Макгрегора Боец Фролов о возвращении Макгрегора: у хорошего панчера всегда есть шанс 0 0 0 Фото: Kelvin Ma / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Конор Макгрегор

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Конор Макгрегор — пожалуй, самый противоречивый и яркий боец в истории UFC — официально возвращается в октагон. Его бой против Макса Холлоуэя в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе в спортивном сообществе уже называют одним из самых значимых событий года. Поединок — больше, чем просто состязание: это проверка на прочность для чемпиона, который достиг вершин, сорвался в пропасть скандалов и теперь пытается заново доказать миру, что по-прежнему тот самый Печально Известный.

Травма, изменившая все Последний раз Конор официально выходил в восьмиугольную клетку в июле 2021 года. Бой против Дастина Порье закончился для ирландца не просто поражением, а тяжелейшим переломом ноги. Для Макгрегора травма стала психологическим рубежом: пять лет реабилитации, размышлений и жизни вне спорта. Многие считали, что это конец. Однако сам спортсмен настроен иначе. Готовясь к реваншу с Холлоуэем, Конор выбрал необычную для себя стратегию — полную информационную тишину. Он дал понять публике, что не собирается делиться деталями тренировочного процесса, зато намерен по полной выложиться во время боя. «Чувствую себя отлично в полусреднем весе. Мы проделали исключительную работу. Не срезали углы. Без вспышек камер. <…> Если вам нужно делиться деталями тренировок, получать этот прирост к эго, — у вас проблемы с уверенностью в себе. Нам это не нужно. Сделаем это в вечер боя», — заявил Макгрегор на своем YouTube-канале The Mac Life.

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Отказ от привычного для Конора треш-тока удивил поклонников. Однако именно это может говорить о по-настоящему серьезном настрое бойца. Поддержка Джона Джонса Одним из первых, кто публично поддержал возвращение ирландца, стал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс. Его слова играют особую роль, поскольку Джонс сам проходил через долгие паузы в карьере и знает цену возвращению.

Конору необязательно драться. У него уже есть все. Я очень уважаю то, что он возвращается. Это показывает, что в душе он по-прежнему боец. Джон Джонс

В беседе с Red Corner MMA экс-чемпион UFC отметил, что считает Макгрегора потрясающим и будет болеть за него. Также он обратил внимание на влияние Конора на бизнес-модель ММА. «То, каким бизнесменом он стал в нашем спорте, показало бойцам, что мы можем быть не просто спортсменами. Мы способны превратить свое имя в нечто больше», — подчеркнул Джонс. Он добавил, что останется фанатом Макгрегора до конца своей жизни. Такая поддержка — весьма мощный моральный аванс для Конора перед боем. Вес имеет значение: тактический ход или вызов? Один из ключевых моментов предстоящего поединка — весовая категория, в которой будут выступать соперники: полусредний вес (до 77,1 килограмма). Для Макгрегора это не новый дивизион, он уже дрался в нем с Нейтом Диасом и Дональдом Серроне. Однако сейчас это выглядит как осознанный тактический шаг. Многие эксперты отмечают, что благодаря переходу в полусредний вес удар Конора становится более тяжелым. Макс Холлоуэй, напротив, является более мелким бойцом (размах его рук — 175 сантиметров), хотя и обладающим невероятной выносливостью.

Фото: Joel Marklund / www.globallookpress.com

Не исключено, что в этом заключается ключ к возможной победе Макгрегора: он может попытаться нокаутировать Холлоуэя в первых раундах, используя разницу в габаритах. Если же бой затянется, выносливость и объем ударов Холлоуэя станут решающими факторами. История побед Печально Известного Говоря о возвращении Конора и его шансах на победу, невозможно не вспомнить о его предыдущих успехах. Карьера Макгрегора в UFC — целая цепочка исторических моментов, сделавших его имя брендом и изменивших спорт. Одним из самых громких достижений стал триумф на UFC 194, где он выступал против Жозе Алду. Всего 13 секунд понадобилось Конору, чтобы отправить непобедимого бразильца в нокаут и стать чемпионом в полулегком весе. Этот бой до сих пор обсуждается как пример идеальной работы на опережение. Затем был бой с Эдди Альваресом на UFC 205, где Макгрегор техническим нокаутом завоевал титул в легком весе. Так он оказался первым в истории UFC действующим чемпионом сразу в двух весовых категориях.

Фото: SMG / www.globallookpress.com

Важнейшим испытанием стала серия боев с Нейтом Диасом. Проиграв в первом бою удушающим приемом, Макгрегор взял реванш в пятираундовом сражении. Именно после поражения от Диаса, как отмечают аналитики, Конор начал серьезнее относиться к своей физической подготовке и уделять особое внимание кардио. Тень скандалов: насилие, зависимость и спасение в Боге Однако спортивные успехи чемпиона всегда шли рука об руку с громкими скандалами. Период с 2021-го по 2026-й выдался для него крайне тяжелым в плане ударов по репутации и юридических проблем. В ноябре 2024 года ирландский суд признал Конора виновным в сексуальном насилии над женщиной, которое было совершено в дублинском отеле еще в 2018-м. Хотя дело было гражданским, а не уголовным, вердикт повлек за собой серьезные последствия. Суд обязал Макгрегора выплатить компенсацию в размере около 250 тысяч евро, а также покрыть судебные издержки в размере 1,3 миллиона евро. Боец заявлял о добровольности контакта, но апелляционный суд Дублина оставил приговор в силе. Нашумевшие разбирательства привели к тому, что бренд виски Proper No. Twelve, который спортсмен продал еще в 2021 году, дистанцировался от него, а часть ретейлеров и вовсе сняла продукцию с полок.

Фото: CNP_AdMedia / www.globallookpress.com

В августе 2024 года разразился новый скандал: Конора приговорили к условному заключению и лишению водительских прав на два года за опасное вождение. Параллельно добавили негатива появившиеся в прессе сообщения о наркотической зависимости звезды, из-за которой Макгрегор проходил курс лечения ибогаином в Мексике. Сам боец признавался, что в процессе лечения пережил мистический опыт с видением Святой Троицы, именно это отчасти помогло ему побороть дурные пристрастия. Шансы Макгрегора на победу Теперь, спустя годы и череду испытаний, у Конора появился шанс снова показать себя. Спортивное сообщество разделилось в прогнозах: многие считают фаворитом Холлоуэя, поскольку он активно выступал последние несколько лет и находится в прекрасной форме. Однако сбрасывать со счетов Макгрегора никто не спешит. По словам российского профессионального бойца смешанных единоборств Артема Фролова, нельзя утверждать, что Конор самостоятельно выбирал себе соперника: возможно, промоушен сам назначил бой.

Холлоуэй — действующий спортсмен. Он выступает на самом высоком уровне, и в этот раз, вполне вероятно, может снова стать фаворитом. Артем Фролов

Боец предположил, что Холлоуэй одержит победу в первых двух-трех раундах: Конор никогда не отличался большой выносливостью, а сейчас тем более уступает противнику по этому показателю. Но все же собеседник 360.ru не исключил сюрпризов, которые еще могут удивить публику ночью на 12 июля. «Не будем забывать, что Макгрегор — уникальный спортсмен, нокаутер. Были случаи, когда бойцы после большого простоя выходили и выигрывали. У хорошего панчера всегда есть шанс», — заключил Фролов.