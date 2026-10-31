Андрей Кириленко указал на пользу международных игр в юношеский период

«Чем больше международного опыта, тем легче играть и тем больше набита рука, тем больше насмотренности. И в этом плане просто необходимы игры с международными соперниками», — подчеркнул атлет.

Международные встречи в юном возрасте помогают перенимать у соперников какие-то фишки.

«Ты играешь в баскетбол, смотришь на ребят: этот вот так играет, этот вот так играет, ты какие-то фишки у него забираешь, подсматриваешь. Он вот так делает — тогда в следующий раз я не буду прыгать, потому что там коленом вперед пойдет. И ты это просто адаптируешь к своей игре, набирается огромное количество налет-часов», — добавил спортсмен.

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