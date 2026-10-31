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    Андрей Кириленко указал на пользу международных игр в юношеский период

    Фото: 360.ru

    Юным спортсменам необходимы игры с международными соперниками. Об этом в подкасте «Джентльмены предпочитают» рассказал бывший баскетболист сборной России и команды «Юта Джаз», президент Российской федерации этого вида спорта Андрей Кириленко.

    «Чем больше международного опыта, тем легче играть и тем больше набита рука, тем больше насмотренности. И в этом плане просто необходимы игры с международными соперниками», — подчеркнул атлет.

    Международные встречи в юном возрасте помогают перенимать у соперников какие-то фишки.

    «Ты играешь в баскетбол, смотришь на ребят: этот вот так играет, этот вот так играет, ты какие-то фишки у него забираешь, подсматриваешь. Он вот так делает — тогда в следующий раз я не буду прыгать, потому что там коленом вперед пойдет. И ты это просто адаптируешь к своей игре, набирается огромное количество налет-часов», — добавил спортсмен.

    Новый выпуск «Джентльмены предпочитают» вышел на платформе 360.ru, его можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

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