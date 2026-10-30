Российские спортсмены очень активны в плане товарищеских встреч. Об этом в подкасте «Джентльмены предпочитают» рассказал бывший баскетболист сборной России и команды «Юта Джаз», президент Российской федерации этого вида спорта Андрей Кириленко.

«За последние три-четыре года игр 50 мы сыграли с разными соперниками: и с азиатскими, и с африканскими, с южноамериканскими сборными. В этом году у нас даже были игры с турками, которые вице-чемпионы Европы. Очень серьезные соперники», — отметил спортсмен.

Также удалось сразиться с венграми и сербами — последние являются чемпионами мира.

«Наши, кстати, обыграли их. В этом плане мы стараемся все-таки этот спарринг держать. Понятно, это не то, когда неофициальные игры, все равно накал страстей и уровень все равно чуть-чуть ниже», — добавил Кириленко.

Новый выпуск «Джентльмены предпочитают» вышел на платформе 360.ru, его можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».