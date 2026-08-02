Инфантино хотел увеличить зарплату в 10 раз за счет продажи прав ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывал десятикратно увеличить свою годовую зарплату в случае реализации проекта по продаже части коммерческих прав организации. Об этом сообщила газета The Times .

Сейчас глава федерации получает около трех миллионов евро (более 270 миллионов рублей) в год. При запуске структуры FIFA Forward Enterprise, которая должна была контролировать коммерческие и медиаправа, он мог бы зарабатывать до 30 миллионов евро (2,7 миллиарда рублей) ежегодно за руководство компанией.

В минувшую среду, 29 июля, стало известно о планах Инфантино привлечь частных инвесторов к правам на чемпионат мира. Против выступили страны УЕФА, которые пригрозили бойкотом турниров ФИФА. В итоге проект отменили.

По данным The Telegraph, Инфантино могли вынести вотум недоверия, если бы он не ушел в отставку добровольно.