«Чемпионат мира не продается»: как УЕФА объявил войну ФИФА из-за планов Инфантино

Беспрецедентное решение УЕФА о бойкоте турниров под эгидой ФИФА, в том числе ЧМ-2030, поставило мировой футбол на грань раскола. Причина — планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав на главные турниры частным инвесторам. Футбольные чиновники и эксперты разделились во мнениях: одни видят в этом угрозу самой душе игры, другие — возможный шаг к развитию. В подоплеке конфликта разбирался 360.ru.

Ультиматум Европы Все 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА, приняли историческое решение: они бойкотируют турниры под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира 2030 года, если Международная федерация футбола не откажется от планов по приватизации коммерческих прав на соревнования. Этот ответ, о котором сообщил официальный сайт УЕФА, пока носит условный характер: «красную кнопку» нажмут, только если предложение Инфантино будет одобрено. Причиной конфликта стало письмо, разосланное главой ФИФА всем 211 национальным ассоциациям-членам. В нем содержалось предложение создать коммерческую «дочку» — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит все медийные и коммерческие права федерации, включая права на мундиали. Около 20% акций этой структуры стоимостью около 20 миллиардов долларов планируется продать частным инвесторам. В качестве потенциального покупателя фигурирует американский венчурный фонд Thrive Eternal, основанный Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США. Позиция Европы на этот счет оказалась категоричной.

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«Безответственно и недопустимо, что предложение, имеющее такое важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до грани одобрения без каких‑либо значимых консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это не просто глубокий провал руководства, но и отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола», — указали в заявлении УЕФА. Кому выгодны перемены На первый взгляд, предложение Инфантино выглядит заманчиво: каждой национальной федерации, которая поддержит сделку, обещано до 40 миллионов долларов в следующем четырехлетнем цикле. Однако критики называют это не иначе как прямой покупкой голосов. Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с 360.ru объяснил, что переход ФИФА под контроль частных инвесторов изменит саму природу организации.

Это была независимая организация, условная ООН в мире футбола, которая занималась организацией турниров, взаимоотношениями и была третейским судьей. И, когда предлагается ее акционировать, мы же понимаем, что частные инвесторы будут диктовать свои правила. Анатолий Горсков

Основным выгодоприобретателем в этом случае собеседник 360.ru называет самого Джанни Инфантино.

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«Он однозначно останется председателем, потому что станет председателем уже акционерного общества. И те люди, которых он привлечет в качестве инвесторов, не будут его сразу выгонять», — сказал Горсков. Эксперт отметил, что глава ФИФА пытается протянуть свою идею, предлагая ее наименее обеспеченным федерациям Африки и Океании и обещая им большие деньги. Европейская борьба за прибыль Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов не считает идею Инфантино однозначно плохой. По его словам, за красивыми лозунгами о сохранении чистоты футбола скрывается банальная борьба за финансовые потоки.

На самом деле УЕФА — давным-давно более успешная, коммерчески прибыльная организация, потому что она проводит Лигу чемпионов каждый год, а не раз в четыре года. И в УЕФА боятся, что потеряют некую самостоятельность и придется делиться деньгами с ФИФА. Николай Роганов

Собеседник 360.ru привел цифры, иллюстрирующие масштаб потенциальной угрозы для европейских футбольных чиновников: за прошедший чемпионат мира ФИФА заработала 15 миллиардов долларов, а самая успешная североамериканская спортивная профессиональная лига — NFL — зарабатывает каждый сезон по 25 миллиардов. «Совершенно очевидно, что если американцы всерьез возьмутся за организацию чемпионатов мира, за организацию каких-то крупных турниров на мировом уровне, на уровне ФИФА, то УЕФА придется немного потесниться с этого рынка», — сказал Роганов.

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Эксперт также обратил внимание на то, что успех прошедшего мундиаля, в том числе коммерческий, в основном обеспечили именно американцы, которые уже 150 лет занимаются развитием профессионального спорта в своей стране.

Перемены назрели, и они нужны. Но они будут идти со скрипом, потому что речь об огромных деньгах, которыми ни один из европейских футбольных чиновников не захочет делиться. Николай Роганов

Футбол как бизнес: чья возьмет Тем временем УЕФА настаивает на недопустимости коммерциализации главного турнира планеты. В официальном заявлении организация сделала акцент на эмоциональной составляющей. «Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается», — указали представители УЕФА. Однако Роганов считает такие заявления просто ширмой и отговорками, поверить в которые способны разве что школьники. «Если не прикрываться красивыми лозунгами, то вся подоплека — в деньгах. Не нужно пытаться показывать себя святее папы римского. <…> Профессиональный спорт существует для тех, кто владеет им, и для тех, кто извлекает из него прибыль», — подчеркнул директор «Школы спортивного журналиста».

Фото: Huang Zongzhi / www.globallookpress.com