«Чемпионат мира не продается»: как УЕФА объявил войну ФИФА из-за планов Инфантино
Эксперт Горсков о предложении Инфантино: инвесторы будут диктовать свои условия
Беспрецедентное решение УЕФА о бойкоте турниров под эгидой ФИФА, в том числе ЧМ-2030, поставило мировой футбол на грань раскола. Причина — планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав на главные турниры частным инвесторам. Футбольные чиновники и эксперты разделились во мнениях: одни видят в этом угрозу самой душе игры, другие — возможный шаг к развитию. В подоплеке конфликта разбирался 360.ru.
Ультиматум Европы
Все 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА, приняли историческое решение: они бойкотируют турниры под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира 2030 года, если Международная федерация футбола не откажется от планов по приватизации коммерческих прав на соревнования.
Этот ответ, о котором сообщил официальный сайт УЕФА, пока носит условный характер: «красную кнопку» нажмут, только если предложение Инфантино будет одобрено.
Причиной конфликта стало письмо, разосланное главой ФИФА всем 211 национальным ассоциациям-членам. В нем содержалось предложение создать коммерческую «дочку» — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит все медийные и коммерческие права федерации, включая права на мундиали.
Около 20% акций этой структуры стоимостью около 20 миллиардов долларов планируется продать частным инвесторам. В качестве потенциального покупателя фигурирует американский венчурный фонд Thrive Eternal, основанный Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США. Позиция Европы на этот счет оказалась категоричной.
«Безответственно и недопустимо, что предложение, имеющее такое важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до грани одобрения без каких‑либо значимых консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это не просто глубокий провал руководства, но и отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола», — указали в заявлении УЕФА.
Кому выгодны перемены
На первый взгляд, предложение Инфантино выглядит заманчиво: каждой национальной федерации, которая поддержит сделку, обещано до 40 миллионов долларов в следующем четырехлетнем цикле. Однако критики называют это не иначе как прямой покупкой голосов.
Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с 360.ru объяснил, что переход ФИФА под контроль частных инвесторов изменит саму природу организации.
Это была независимая организация, условная ООН в мире футбола, которая занималась организацией турниров, взаимоотношениями и была третейским судьей. И, когда предлагается ее акционировать, мы же понимаем, что частные инвесторы будут диктовать свои правила.
Анатолий Горсков
Основным выгодоприобретателем в этом случае собеседник 360.ru называет самого Джанни Инфантино.
«Он однозначно останется председателем, потому что станет председателем уже акционерного общества. И те люди, которых он привлечет в качестве инвесторов, не будут его сразу выгонять», — сказал Горсков.
Эксперт отметил, что глава ФИФА пытается протянуть свою идею, предлагая ее наименее обеспеченным федерациям Африки и Океании и обещая им большие деньги.
Европейская борьба за прибыль
Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов не считает идею Инфантино однозначно плохой. По его словам, за красивыми лозунгами о сохранении чистоты футбола скрывается банальная борьба за финансовые потоки.
На самом деле УЕФА — давным-давно более успешная, коммерчески прибыльная организация, потому что она проводит Лигу чемпионов каждый год, а не раз в четыре года. И в УЕФА боятся, что потеряют некую самостоятельность и придется делиться деньгами с ФИФА.
Николай Роганов
Собеседник 360.ru привел цифры, иллюстрирующие масштаб потенциальной угрозы для европейских футбольных чиновников: за прошедший чемпионат мира ФИФА заработала 15 миллиардов долларов, а самая успешная североамериканская спортивная профессиональная лига — NFL — зарабатывает каждый сезон по 25 миллиардов.
«Совершенно очевидно, что если американцы всерьез возьмутся за организацию чемпионатов мира, за организацию каких-то крупных турниров на мировом уровне, на уровне ФИФА, то УЕФА придется немного потесниться с этого рынка», — сказал Роганов.
Эксперт также обратил внимание на то, что успех прошедшего мундиаля, в том числе коммерческий, в основном обеспечили именно американцы, которые уже 150 лет занимаются развитием профессионального спорта в своей стране.
Перемены назрели, и они нужны. Но они будут идти со скрипом, потому что речь об огромных деньгах, которыми ни один из европейских футбольных чиновников не захочет делиться.
Николай Роганов
Футбол как бизнес: чья возьмет
Тем временем УЕФА настаивает на недопустимости коммерциализации главного турнира планеты. В официальном заявлении организация сделала акцент на эмоциональной составляющей.
«Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается», — указали представители УЕФА.
Однако Роганов считает такие заявления просто ширмой и отговорками, поверить в которые способны разве что школьники.
«Если не прикрываться красивыми лозунгами, то вся подоплека — в деньгах. Не нужно пытаться показывать себя святее папы римского. <…> Профессиональный спорт существует для тех, кто владеет им, и для тех, кто извлекает из него прибыль», — подчеркнул директор «Школы спортивного журналиста».
Что будет дальше
Эксперты расходятся в прогнозах о том, чем закончится противостояние. Некоторые считают, что идея обречена, поскольку против выступила Европа, у которой большие спонсорские контракты и самые рейтинговые турниры.
Другие полагают, что, хотя конфронтация и будет нарастать, стороны в итоге придут к компромиссу.
«Называя вещи своими именами, где-то там эти серьезные дяди встретятся и решат все полюбовно. Я думаю, что кто-то с кем-то пообещает поделиться определенным образом. И в УЕФА постепенно закроют на это глаза», — предположил Роганов.
Он добавил, что американцы со свойственной им наглостью, напором и безапелляционностью просто продавят это решение, а угрозы бойкота останутся лишь размахиванием кулаками до драки.
«Когда дойдет до дела, когда нужно будет начинать отборочный турнир к чемпионату мира, все закроют рты и пойдут играть отбор. Потому что это деньги», — резюмировал собеседник 360.ru.
Какой бы прогноз ни оказался верным, уже сейчас очевидно: мировой футбол вошел в зону турбулентности, которая может изменить его облик на десятилетия вперед.