Инфантино отказался от идеи продажи доли в ЧМ частным инвесторам после протестов

Президент ФИФА Джанни Инфантино отозвал план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу. Решение он принял после резких протестов европейских, азиатских и североамериканских футбольных конфедераций, сообщило агентство Reuters .

«Внимательно выслушав все мнения, я ясно понял, что этот проект внес раскол такого характера, что, вне зависимости от уровня поддержки, он больше не отвечает целям, ради которых был предложен», — признался Инфантино.

Ранее The Telegraph писала, что глава ФИФА рассматривал возможность продажи частным инвесторам 20–30% акций новой компании, управляющей турниром.

В УЕФА пригрозили бойкотом чемпионата мира 2030 года, если ФИФА продаст права. К идее присоединились все 55 национальных ассоциаций, включая Российский футбольный союз. Однако после отзыва плана конфликт был урегулирован, и бойкот не состоится.