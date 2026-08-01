УЕФА потребует отставки президента ФИФА Инфантино

Если президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не уйдет в отставку сам, за его отстранение от должности проголосует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщила газета The Telegraph .

Вотум недоверия планируют выразить все 55 стран — членов союза, рассказал источник издания. Организация может инициировать эту процедуру, так как имеет в своем распоряжении голоса 43 из 211 стран — членов ФИФА.

Ранее УЕФА опубликовал заявление об утрате доверия к Международной федерации футбола. Союз положительно оценил решение ФИФА не продавать частным инвесторам долю прав на чемпионат мира, но уточнил, что авторитет структуры все равно сильно пострадал.

Руководство ФИФА лишилось доверия УЕФА и «многих других членов футбольной семьи», подчеркнули в публикации. Союз европейских футбольных ассоциаций пообещал изучить сложившуюся ситуацию с проектом Инфантино и придумать, как предотвратить подобное в будущем.