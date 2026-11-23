Художник Дэвид Гарибальди всего за 43,5 секунды нарисовал статую Свободы и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщило агентство United Press International .

Художник-перформансист изобразил символ Нью-Йорка прямо на набережной с видом на памятник. Рекордсмен признался, что хотел создать новую планку для себя и для всего мира.

Он выразил надежду, что другие люди тоже захотят попробовать свои силы в рисовании.

«И я хотел установить новый стандарт для себя, и, что самое важное, для Земли», — подчеркнул художник.

Ранее в США выставили на аукционе старинную псковскую икону «Чудо святого Георгия и Дракон», которая не появлялась на публике больше 60 лет.

Торги проводит аукционный дом Heritage Auctions. Помимо Георгия Победоносца и дракона икону украшают 18 эпизодов из жития святого. Директор по русскому искусству Heritage Auctions Ник Николсон назвал эту работу настоящим шедевром.