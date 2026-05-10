Артем Дзюба поделился воспоминаниями о времени, проведенном в «Зените»

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о времени, проведенном в команде. Он отметил, что весь город поддерживает «Зенит», а его собственные достижения были результатом упорного труда. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Артем Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год и за это время внес значительный вклад в успехи клуба. В составе команды он выиграл четыре чемпионских титула и дважды становился обладателем Кубка России, как сообщает «Петербургский дневник».

За семь лет в «Зените» Артем Дзюба провел 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов клуба. Нападающий подчеркнул, что результаты команды были достигнуты нелегким путем, «кровью и потом».