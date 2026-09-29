ФИФА подала иск на УЕФА за преследование Инфантино перед выборами

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) подали в суд на УЕФА в Майами. Союз европейских футбольных ассоциаций обвинили в дезинформации, сообщил телеканал Sky News .

Поводом для такого разбирательства стал запрос УЕФА о предоставлении документов, которые связаны с коммерческим проектом FIFA Forward Enterprise. Инициатива предполагала продажу части прав частным инвесторам на проведение чемпионатов мира.

Союз европейских футбольных ассоциаций допускал, что против президента ФИФА Джанни Инфантино могут возбудить уголовное дело и обвинить в злоупотреблении полномочиями и получении финансовой выгоды от сделки. Представители ФИФА назвали действия УЕФА недобросовестными, а предположения — безосновательными.

В августе УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, а также Азиатская конфедерация футбола опубликовали открытое письмо, в котором призвали провести проверку действий главы ФИФА.