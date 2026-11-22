Паредес потерял сознание во время интервью после победы в Южноамериканском кубке

Полузащитник аргентинской «Бока Хуниорс» Леандро Паредес потерял сознание во время послематчевого интервью. Об этом сообщил телеканал TyC Sports .

В ночь на воскресенье «Бока» победила бразильский «Атлетико Минейро» со счетом 2:0 в финале Южноамериканского кубка и в третий раз выиграла турнир.

Паредес вышел в стартовом составе, но на 53-й минуте попросил замену. После матча во время общения с журналистами 32-летнйи игрок внезапно упал перед телекамерами.

Хавбека доставили в больницу, где он прошел обследование. Позднее футболист вернулся в отель команды.

Паредес выступал за петербургский «Зенит» с 2017 по 2019 год, провел 61 матч и забил 10 мячей.

В начале ноября форвард испанского «Тенерифе» Хесус де Мигель умер в возрасте 30 лет после остановки сердца во время матча. До этого он столкнулся с вратарем соперников.